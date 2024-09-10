В МКС заявили, что на случай игнорирования страной ордера есть специальная процедура – детали

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Монголия должна была арестовать президента России Владимира Путина во время визита в страну, но отказалась это делать. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что "есть специальная процедура" в таких случаях.

Об этом Хан сказал в комментарии РБК-Украина.

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Хан отметил, что в Римском статуте есть специальная процедура работы с такими случаями.

"Что касается Монголии, так это публичная информация, что Путин там был… Это все контролируется судьями. В дальнейшем комментировать не буду. Но судьи этого сознательны. Мы знаем, что произошло", — сказал прокурор МКС.

Он рассказал, что обычно, когда случаются игнорирование выполнения ордера на арест — происходит генеральное заседание всех государств-членов и принимается решение.