В МКС заявили, что на случай игнорирования страной ордера есть специальная процедура – детали

Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — прокурор МКС отреагировал
Монголия должна была арестовать президента России Владимира Путина во время визита в страну, но отказалась это делать. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что "есть специальная процедура" в таких случаях.
Об этом Хан сказал в комментарии РБК-Украина.
Отказ Монголии арестовывать Путина
Хан отметил, что в Римском статуте есть специальная процедура работы с такими случаями.
"Что касается Монголии, так это публичная информация, что Путин там был… Это все контролируется судьями. В дальнейшем комментировать не буду. Но судьи этого сознательны. Мы знаем, что произошло", — сказал прокурор МКС.
Он рассказал, что обычно, когда случаются игнорирование выполнения ордера на арест — происходит генеральное заседание всех государств-членов и принимается решение.
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