Кремль ищет посредников для переговоров с Украиной

Министр иностранных дел Йемена Шая Аль-Зиндани и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Reuters

Кремль принялся активно налаживать связи с рядом стран, чтобы убедить их приобщиться как посредники к переговорам с Украиной. Там хотят, чтобы перемирие произошло на российских условиях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в дайджесте за 9 сентября.

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Аналитики Института изучения войны отметили, что в течение года Кремль устроил турне по странам, с которыми имеет дружеские партнерские отношения. Это демонстрирует желание сформировать круг посредников для переговоров с Украиной о войне, что указывает на нежелание России участвовать в добросовестном диалоге.

Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже встретился с министром иностранных дел Брализии Мауро Виейра, а также с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром. Пресс-служба МИД России заявила, что во время встречи между Виэйрой, Лавровым и Джайшанкаром состоялся диалог по поводу войны в Украине, но деталей не сообщили. Кроме того, Бразилия и Китай с мая 2024 года предлагали свой мирный план по шести пунктам, главные принципы которого предпочитают Россию.

Впоследствии премьер-министр Индии Наренда Моди заявил, что Индия поддерживает мир в Украине, но на основе принципов международного права, где есть уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

Несмотря на это, Сергей Лавров заявил, что ни одна из предложенных мирных инициатив не устраивает Россию, поскольку там не предусмотрен вопрос прав русскоязычного населения, а также сделал циничное заявление, что Кремль не хотел оккупировать земли Украины, а только защищает права людей.

"Однако 9 сентября Лавров повторил шаблонные нарративы Кремля, демонстрируя нежелание России вести добросовестные переговоры с Украиной, утверждая, что формула мира Президента Украины Владимира Зеленского — которая действительно базируется на принципах международного права — является "ультиматумом" и что Россия никогда серьезно не рассматривала план", — объяснили аналитики.