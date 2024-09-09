Канцлер Німеччини не виключає можливості телефонної розмови з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Федеральний канцлер Олаф Шольц закликав до прискорення мирних ініціатив у контексті війни в Україні. Проте на цей час німецький уряд має сумніви щодо готовності Кремля до дипломатичних переговорів.

Про це повідомило видання BILD у понеділок, 9 вересень.

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Речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив у Берліні, що останні висловлювання Кремля не свідчать про готовність до конструктивних мирних переговорів. Однак канцлер Шольц "не має жодних сумнівів щодо телефонної розмови з російським президентом", якщо вважатиме це доцільним.

Гебештрайт також зазначив, що німецький уряд не може визначити дату "наступної мирної конференції", про яку згадував Шольц, оскільки це було б "занадто поспішно".

"Але очевидно, що ми маємо ситуацію в усьому світі, що фактично скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якнайшвидше", — зазначив речник уряду Німеччини.