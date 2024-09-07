BBC випустив серіал про Володимира Зеленського 4 вересня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

У середу, 4 вересня, на ВВС відбулася прем'єра документального серіалу про біографію президента України Володимира Зеленського. Він складається із трьох епізодів, кожен який триває близько години.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що входить у сюжет серіалу

Як пише видання, "Історія Зеленського", знята режисером Майклом Волдманом, розповідається у трьох годинних частинах, які були записані під час кількох поїздок до України.

В опублікованому матеріалі присутні як кадри його кар'єри у сфері розваг, так і його життя як державного діяча, дипломата і військового лідера. Зокрема:

перший епізод охоплює сходження Зеленського до слави;

другий — його перехід у політику та вторгнення президента РФ Володимира Путіна до України;

третій епізод демонструє, як український лідер керує країною, яка перебуває у стані війни.

Так, у серіалі розглядаються труднощі, з якими Зеленський стикався як президент, його дипломатична діяльність на міжнародній арені, а також ключові рішення, що вплинули на перебіг війни. Автори проекту досліджують, як війна зробила Зеленського одним із найвпливовіших світових лідерів, що символізує стійкість та непохитність українського народу.

Крім того, серіал включає інтерв'ю як із Зеленським, так і його дружиною Оленою, друзями та колегами. Окрім інтерв'ю з родиною та найближчим оточенням, у серії представлені нові коментарі від світових лідерів, таких як Борис Джонсон, Ненсі Пелосі, колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес та радник президент України Михайло Подоляк. Всі вони діляться своїм досвідом та думками про взаємини із Зеленським та Путіним напередодні повномасштабного військового конфлікту.

Серіал можна переглянути починаючи з 4 вересня, при цьому у ЗМІ зазначають, що перегляд доступний лише у Британії.