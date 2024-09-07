BBC выпустил сериал про Владимира Зеленского 4 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В среду, 4 сентября, на BBC состоялась премьера документального сериала о биографии президента Украины Владимира Зеленского. Он состоит из трех эпизодов, каждый который длится около часа.

Об этом сообщат The Guardian.

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Что входит в сюжет сериала

Как пишет издание, "История Зеленского", снятая режиссером Майклом Уолдманом, рассказывается в трех часовых частях, которые были записаны во время нескольких поездок в Украину.

В опубликованном материале присутствуют как кадры его карьеры в сфере развлечений, так и его жизни в качестве государственного деятеля, дипломата и военного лидера. В частности:

первый эпизод охватывает восхождение Зеленского к славе;

второй — его переход в политику и вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину;

третий эпизод демонстрирует, как украинский лидер управляет страной, которая находится в состоянии войны.

Так, в сериале рассматриваются трудности, с которыми Зеленский сталкивался в качестве президента, его дипломатическая деятельность на международной арене, а также ключевые решения, повлиявшие на ход войны. Авторы проекта исследуют, как война сделала Зеленского одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, символизирующим стойкость и несгибаемость украинского народа.

Кроме того, сериал включает интервью как с Зеленским, так и его женой Еленой, друзьями и коллегами. Помимо интервью с семьей и ближайшим окружением, в серии представлены новые комментарии от мировых лидеров, таких как Борис Джонсон, Нэнси Пелоси, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес и советник президент Украины Михаил Подоляк. Все они делятся своим опытом и мнениями о взаимоотношениях с Зеленским и Путиным в преддверии полномасштабного военного конфликта.

Сериал можно посмотреть начиная с 4 сентября, при этом в СМИ отмечают, что просмотр доступен только в Британии.