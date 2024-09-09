Канцлер Германии не исключает возможности телефонного разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Федеральный канцлер Олаф Шольц призвал ускорить мирные инициативы в контексте войны в Украине. Однако в настоящее время немецкое правительство сомневается в готовности Кремля к дипломатическим переговорам.

Об этом сообщило издание BILD в понедельник, 9 сентября.

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Представитель правительства Штеффен Гебештрайт заявил в Берлине, что последние высказывания Кремля не свидетельствуют о готовности к конструктивным мирным переговорам. Однако канцлер Шольц "не сомневается в телефонном разговоре с российским президентом", если сочтет это целесообразным.

Гебештрайт также отметил, что немецкое правительство не может определить дату "следующей мирной конференции", о которой упоминал Шольц, поскольку это было бы "слишком поспешно".

"Но очевидно, что мы имеем ситуацию во всем мире, что фактически везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно быстрее", — отметил представитель правительства Германии.