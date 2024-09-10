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Мир чужими руками — як Кремль шукає посередників для переговорів з Україною

10 вересня 2024 07:54
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Кремль шукає посередників для переговорів з Україною
Міністр закордонних справ Ємену Шая Аль-Зіндані і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Reuters
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Кремль взявся активно налагоджувати зв'язки з низкою країн, щоб переконати їх долучитися, як посередники, до переговорів з Україною. Там хочуть, щоб перемир'я відбулося на російських умовах.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у дайджесті за 9 вересня.

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Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що впродовж року Кремль влаштував "турне" по країнах, з якими має дружні партнерські стосунки. Це демонструє бажання сформувати коло посередників для переговорів з Україною щодо війни, що вказує на небажання Росії брати самотужки участь у добросовісному діалозі.

Відтак міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже зустрівся з міністром закордонних справ Брализії Мауро Віейра, а також з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром. Пресслужба МЗС Росії заявила, що під час зустрічі між Віейрою, Лавровим та Джайшанкаром відбувся діалог щодо війни в Україні, але деталей не повідомили. Окрім того, Бразилія та Китай з травня 2024 року пропонували свій мирний план з шістьох пунктів, головні принципи якого надають перевагу Росії. 

Згодом прем'єр-міністр Індії Наренда Моді заявив, що Індія підтримує мир в Україні, але на основі принципів міжнародного права, де є повага до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Попри це Сергій Лавров заявив, що жодна із запропонованих мирних ініціатив не влаштовує Росію, оскільки там не передбачене питання прав російськомовного населення, а також зробив цинічну заяву, що Кремль не хотів окуповувати землі України, а лише захищає права людей.

"Однак 9 вересня Лавров повторив шаблонні наративи Кремля, демонструючи небажання Росії вести добросовісні переговори з Україною, стверджуючи, що формула миру Президента України Володимира Зеленського — яка справді базується на принципах міжнародного права — є "ультиматумом" і що Росія ніколи серйозно не розглядала план", — пояснили аналітики.

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