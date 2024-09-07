Как NASA спасло неисправный космический корабль - уникальное видео

Космический корабль Boeing Starliner на МКС. Фото: телеканал NBC

NASA вернула на Землю космический корабль Boeing Starliner, который из-за неисправности провел на Международной космической станции два месяца. Высадив экипаж на орбите, корабль приземлился в пустыне Нью-Мексико.

Об этом информирует агентство Reutersу.

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Для возвращения корабля агентство задействовало маневровые двигатели. Поскольку в NASA считали этот ход слишком опасным, астронавтов Суниту Уилмор и Бутча Уильямса решили оставить на МКС.

Спустя менее пяти часов корабль вошел в атмосферу Земли, и через 45 минут приземлился в засушливой пустыне Нью-Мексико.

Агентство заявило, что космический аппарат завершил последний этап миссии без проблем, и он будет отремонтирован. Также там добавили, что астронавтов заберут с космической станции космическим кораблем SpaceX в феврале.