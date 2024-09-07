Стармер обсудит с Байденом поддержку Украины во время визита в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Соединенные Штаты Америки, где встретится с президентом Джо Байденом. В частности, они обсудят помощь для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметил, что это будет их вторая встреча в Вашингтоне после избрания премьера Стармера.

Стороны обсудят глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая продолжение решительной поддержки Украины в ее защите от российских оккупантов, достижение соглашения об освобождении заложников и прекращении огня для прекращения войны в Газе, защиту международного судоходства в Красном море от угроз со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, а также продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

"Они также обсудят возможности укрепления сотрудничества между США и Великобританией для обеспечения безопасности цепей поставок и повышения климатической устойчивости. Президент Байден подчеркнет важность продолжения укрепления особых отношений между Соединенными Штатами и Великобританией", — говорится в сообщении.