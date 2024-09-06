Військова допомога Україні — адміністрація Байдена намагається врятувати мільярди доларів

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Адміністрація Президента США Джо Байдена веде переговори з Конгресом, щоб використати 6 млрд доларів військової допомоги для України. Крайній термін завершення фінансового року припадає на 30 вересня.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 6 вересня.

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Адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом щодо дозволу використати 6 мільярдів доларів військової допомоги для України до кінця фінансового року 30 вересня.

Повідомляється, що зусилля США припадають на критичний момент, коли українські сили продовжують просуватися у Курській області, одночасно захищаючи місто Покровськ від російських атак, стримуючи загарбників.

Президентська влада на перекидання ресурсів (PDA), ключовий елемент пакета допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів, затвердженого у квітні, дозволяє Байдену передавати оборонні засоби та послуги з резервів США у разі надзвичайних ситуацій.

"PDA була основним механізмом, за допомогою якого адміністрація Байдена постачала зброю Україні", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що останній пакет військової допомоги на суму 125 млн доларів було оголошено 23 серпня, він включає ракети ППО, обладнання для протидії дронам, протитанкові ракети та боєприпаси.

Видання пише, що із 7,8 млрд доларів, виділених у квітні, більшість залишків, близько 6 млрд доларів, ще не використано, тому ведуться переговори про їхнє швидке залучення.

Це змушує посадовців шукати способи зберегти залишок до наближення кінцевого терміну 30 вересня, коли завершується фінансовий рік 2024.