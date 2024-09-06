Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Адміністрація Байдена шукає способи використати залишок військової допомоги для України arrow

Адміністрація Байдена шукає способи використати залишок військової допомоги для України

6 вересня 2024 09:31
Валерія Барановська - редактор
Військова допомога Україні — адміністрація Байдена намагається врятувати мільярди доларів
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

Адміністрація Президента США Джо Байдена веде переговори з Конгресом, щоб використати 6 млрд доларів військової допомоги для України. Крайній термін завершення фінансового року припадає на 30 вересня.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 6 вересня.

Читайте також:

Військова допомога Україні від США

Адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом щодо дозволу використати 6 мільярдів доларів військової допомоги для України до кінця фінансового року 30 вересня. 

Повідомляється, що зусилля США припадають на критичний момент, коли українські сили продовжують просуватися у Курській області, одночасно захищаючи місто Покровськ від російських атак, стримуючи загарбників.

Президентська влада на перекидання ресурсів (PDA), ключовий елемент пакета допомоги Україні в розмірі 61 мільярда доларів, затвердженого у квітні, дозволяє Байдену передавати оборонні засоби та послуги з резервів США у разі надзвичайних ситуацій.

"PDA була основним механізмом, за допомогою якого адміністрація Байдена постачала зброю Україні", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що останній пакет військової допомоги на суму 125 млн доларів було оголошено 23 серпня, він включає ракети ППО, обладнання для протидії дронам, протитанкові ракети та боєприпаси.

Видання пише, що із 7,8 млрд доларів, виділених у квітні, більшість залишків, близько 6 млрд доларів, ще не використано, тому ведуться переговори про їхнє швидке залучення. 

Це змушує посадовців шукати способи зберегти залишок до наближення кінцевого терміну 30 вересня, коли завершується фінансовий рік 2024.

Також важливі новини дня по темі:

Джо Байден США Конгрес військова допомога війна в Україні Покровськ Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:29 Окупанти підійшли майже впритул — який вигляд має Мирноград на Донеччині

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

10:22 В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування

10:08 Шукала працівників в окупаційну адміністрацію — на Харківщині судитимуть колаборантку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

10:00 У Дніпропетровській області пролунали вибухи

09:55 НБУ випустив нові гроші з особливим дизайном

09:51 Британія надасть Україні ракети ППО на понад 200 мільйонів доларів

09:48 Одесити будуть сьогодні без світла не тільки за графіками, але й через ремонти — адреси

09:48 Демченко відповів, чи є небезпека після перекидання білоруських військ до кордону України

10:29 Окупанти підійшли майже впритул — який вигляд має Мирноград на Донеччині

10:22 В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування

10:08 Шукала працівників в окупаційну адміністрацію — на Харківщині судитимуть колаборантку

10:00 У Дніпропетровській області пролунали вибухи

09:55 НБУ випустив нові гроші з особливим дизайном

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

09:51 Британія надасть Україні ракети ППО на понад 200 мільйонів доларів

09:48 Одесити будуть сьогодні без світла не тільки за графіками, але й через ремонти — адреси

09:48 Демченко відповів, чи є небезпека після перекидання білоруських військ до кордону України

09:31 Адміністрація Байдена шукає способи використати залишок військової допомоги для України

09:30 Трамп сказав, на яку посаду прилаштує Ілона Маска у разі своєї перемоги

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги