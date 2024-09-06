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Трамп сказав, на яку посаду прилаштує Ілона Маска у разі своєї перемоги

6 вересня 2024 09:30
Катерина Османська - Редактор
Вибори в США — Трамп сказав, куди прилаштує Маска в разі своєї перемоги
Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Катерина Османська - Редактор

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що влаштує мільярдера Ілона Маска у Білий дім у разі своєї перемоги. Бізнесмен очолить комісію, яка проводитиме фінансовий аудит федерального уряду Америки.

Про це повідомляє Axios.

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Під час промови в Економічному клубі Нью-Йорка — неурядової організації, що займається аналізом економічних питань, Дональд Трамп заявив, якщо він переможе на президентських виборах, хоче створити "комісію з ефективності держуправління". Її головним завданням буде повний фінансовий аудит та аудит ефективності роботи федерального уряду США.

Він має наміри, що цю комісію має очолити саме Ілон Маск. А після аудити надасть рекомендації щодо "радикальних реформ".

Що передувало

Під час інтерв'ю Трампа та Маска, яке відбулось у серпні, мільярдер сам запропонував експрезиденту ідею створити подібний орган. Також він наголосив, що міг очолити таку організацію та працювати безоплатно. 

"Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні", — сказав Маск. 

Реакція кампанії Трампа

Після промови Трампа старший радник його передвиборчої кампанії Браян Г'юз. визнав, що в промові експрезидента майже не йшлось про те, як "комісія з ефективності держуправління" могла б працювати.

"Але слова Трампа є підтвердженням того, що йому подобається ця ідея, і він буде працювати з Маском та іншими, щоб переконатися, що вона буде втілена в життя", — сказав Г'юз.

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