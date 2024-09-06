Выборы в США — Трамп сказал, куда пристроит Маска в случае своей победы

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что устроит миллиардера Илона Маска в Белый дом в случае своей победы. Бизнесмен возглавит комиссию, которая будет проводить финансовый аудит федерального правительства Америки.

Об этом сообщает Axios.

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В ходе речи в Экономическом клубе Нью-Йорка — неправительственной организации, занимающейся анализом экономических вопросов, Дональд Трамп заявил, что если он победит на президентских выборах, хочет создать "комиссию по эффективности госуправления". Ее главной задачей станет полный финансовый аудит и аудит эффективности работы федерального правительства США.

Он намерен, что эту комиссию должен возглавить именно Илон Маск. А после аудиты предоставит рекомендации по "радикальным реформам".

Что предшествовало

В ходе состоявшегося в августе интервью Трампа и Маска миллиардер сам предложил экс-президенту идею создать подобный орган. Также он подчеркнул, что мог возглавить такую организацию и работать бесплатно.

"Я думаю, было бы здорово просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении", — сказал Маск.

Реакция кампании Трампа

После речи Трампа старший советник его предвыборной кампании Брайан Хьюз признал, что в речи экс-президента почти не говорилось о том, как "комиссия по эффективности госуправления" могла бы работать.

"Но слова Трампа являются подтверждением того, что ему нравится эта идея, и он будет работать с Маском и другими, чтобы убедиться, что она будет претворена в жизнь", — сказал Хьюз.