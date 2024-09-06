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Сын Джо Байдена признал вину в налоговом преступлении — ему грозит 17 лет тюрьмы

6 сентября 2024 07:55
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налогов
Хантер Байден. Фото: REUTERS
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Сын президента США Хантер Байден официально признал вину по делу о неуплате налогов. Речь идет о всех девяти пунктах налоговых обвинений, три из которых классифицируют согласно законодательству США, как тяжкие налоговые преступления.

Об этом сообщил CNN в четверг, 6 сентября.

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Хантер Байден обвинен в неуплате налогов в размере 1,4 миллиона долларов. Согласно законодательству США, за это его могут наказать лишением свободы сроком на 17 лет. Приговор Хантеру вынесут 16 декабря, сторона обвинения не возражала по поводу этой даты.

Тратил деньги на секс-работниц

Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл заявила, что ее клиент признал наличие у прокуроров достаточного количества доказательств, чтобы его осудили, поэтому он примет любой приговор суда Лос-Анджелеса. Речь идет о девяти обвинениях, три из которых тяжкие. Хантер Байден не уплатил 1,4 миллиона налогов и уклонился от уплаты других налогов путём подачи ложной информации в декларациях.

Суммарно сын Байдена не заплатил около 2 миллионов долларов налогов и штрафов. Прокуроры считают, что средства он тратил на роскошные автомобили, гостиницы и секс-работниц. Кроме того, Хантер Байден обвинен в хранении оружия в Делавере.

По мнению юристов, Хантер Байден вряд ли получит полный срок заключения. В истории США судебное дело сына Байдена уникально, когда ребенка президента судят за преступления.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на приговор своему сыну. Он заявил, что любит своего сына, поскольку прежде всего является отцом, а потом президентом.

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