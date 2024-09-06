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Син Джо Байдена визнав провину у податковому злочині — йому загрожує 17 років в'язниці

6 вересня 2024 07:55
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Хантер Байден визнав провину у справі про несплату податків
Хантер Байден. Фото: REUTERS
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Син президента США Хантер Байден офіційно визнав вину у справі про несплату податків. Йдеться про всі дев'ять пунктів податкових звинувачень, три з яких класифікують згідно із законодавством США, як тяжкі податкові злочини.

Про це повідомив CNN у четвер, 6 вересня.

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Хантер Байден звинувачений у несплаті податків сумою 1,4 мільйона доларів. Згідно із законодавством США, за це його можуть покарати позбавленням волі терміном на 17 років. Вирок Хантеру винесуть 16 грудня, сторона обвинувачення не заперечувала щодо цієї дати.

Витрачав гроші на секс-працівниць

Адвокатка Хантера Байдена Еббі Лоуелл заявила, що її клієнт визнав про наявність у прокурорів достатньої кількості доказів, щоб його засудили, тож він прийме будь-який вирок суду Лос-Анджелеса. Йдеться про дев'ять звинувачень, три з яких є тяжкими. Хантер Байден не заплатив 1,4 мільйона податків та ухилився від сплати інших податків шляхом подачі неправдивої інформації у деклараціях.

Сумарно син Байдена не заплатив приблизно 2 мільйони доларів податків та штрафів. Прокурори вважають, що кошти він витрачав на розкішні автівки, готелі та секс-працівниць.  Окрім того, Хантер Байден обвинувачений у зберіганні зброї в Делавері. 

На думку юристів, Хантер Байден навряд отримає повний термін ув'язнення. В історії США судова справа сина Байдена є унікальною, коли дитину президента судять за злочини.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на вирок своєму синові. Він заявив, що любить свого сина, оскільки передусім є батьком, і лиш потім президентом.

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