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Маск не проти отримати посаду в Білому домі у разі перемоги Трампа на виборах

13 серпня 2024 12:02
Катерина Османська - Редактор
Вибори у США — Маск готовий приєднатися до роботи адміністрації Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Катерина Османська - Редактор

Американський мільярдер Ілон Маск готовий приєднатися до роботи адміністрації Дональда Трампа у разі його перемоги на виборах у листопаді 2024 року. Він може "стримувати державні витрати". 

Відповідну ситуацію Трамп і Маск обговорили під час інтерв'ю на платформі Х.

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Під час інтерв'ю з Трампом Маск запропонував себе на один із постів в адміністрації, якщо той переможе на виборах та повернеться у Білий дім. За словами мільярдера, він може допомогти "стримувати державні витрати". 

"Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні", — сказав бізнесмен. 

Натомість Трамп відповів, що йому було б "дуже приємно", якби Макс долучився до його команди. Також він зазначив, що мільярдер є "чудовим економістом", посилаючись на заходи щодо скорочення витрат, які він вжив у своїх компаніях.

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