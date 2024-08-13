Выборы в США — Маск готов присоединиться к работе администрации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американский миллиардер Илон Маск готов присоединиться к работе администрации Дональда Трампа в случае его победы на выборах в ноябре 2024 года. Он может "сдерживать государственные расходы".

Соответствующую ситуацию Трамп и Маск обсудили во время интервью на платформе X.

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Во время интервью с Трампом Маск предложил себя на один из постов в администрации, если тот победит на выборах и вернется в Белый дом. По словам миллиардера, он может помочь "сдерживать государственные расходы".

"Я думаю, было бы замечательно просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении", — сказал бизнесмен.

Трамп ответил, что ему было бы "очень приятно", если бы Макс присоединился к его команде. Также он отметил, что миллиардер является "прекрасным экономистом", ссылаясь на меры по сокращению расходов, которые он принял в своих компаниях.