Трамп дал интервью Маску — вспомнил, что советовал Путину не вторгаться в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ночь на 13 августа дал интервью американскому миллиардеру Илону Маску. Во время разговора он, в частности, рассказал, что просил российского диктатора Владимир Путина не вторгаться в Украину.

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Разговор Трампа и Маска

Во время разговора с Маском Трамп в очередной раз заявил, будь он президентом США, Россия не начала бы полномасштабное вторжение в Украину. В то же время, он обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в войне, которую развязала РФ.

Трамп подчеркнул, что "отлично ладил" с Путиным и российский диктатор вроде бы его уважал.

"Мы бы говорили об Украине — это было для него важно, как зрачок глаза. Но я ему сказал — не делай этого", — заявил он.

Он акцентировал, что заявил тогда российскому правителю: "Ты не можешь этого сделать, Владимир".

Кроме того, Трамп отметил, что сейчас "у Украины нет достаточно мужчин для войны", поэтому она отправляет на фронт либо очень молодых, либо очень старых. По его словам, если он станет президентом, то начнет говорить с Путиным о прекращении войны.

"Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим", — добавил кандидат в президенты США.