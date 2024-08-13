Трамп дав інтервʼю Маску — пригадав, що радив Путіну не вторгатися в Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у ніч проти 13 серпня дав інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску. Під час розмови він, зокрема, розповів, що просив російського диктатора Володимир Путіна не вторгатися в Україну.

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Розмова Трампа і Маска

Під час розмови з Маском Трамп вкотре заявив, якби він був президентом США, Росія не розпочала б повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас він звинуватив чинного американського лідера Джо Байдена у війні, яку розв'язала РФ.

Трамп наголосив, що "дуже добре ладнав" із Путіним і російський диктатор начебто його поважав.

"Ми б говорили про Україну — це було для нього важливо, як зіниця ока. Але я йому сказав — не роби цього", — заявив він.

Він акцентував, що заявив тоді російському правителю: "Ти не можеш цього зробити, Володимире".

Крім того, Трамп зазначив, що зараз "Україна не має достатньо чоловіків для війни", тому відправляє на фронт або дуже молодих, або дуже старих. За його словами, якщо він стане президентом, то почне говорити з Путіним про припинення війни.

"Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо", — додав кандидат в президенти США.