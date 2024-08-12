Маск повідомив, коли відбудеться його інтерв'ю з Трампом

Ілон Маск. Фото: Reuters

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що його інтерв'ю з Дональдом Трампом відбудеться о 3:00 за київським часом на платформі Х. Раніше цю трансляцію анонсував сам Трамп, який є кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Про це він написав в соцмережі Х у понеділок, 12 серпня.

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Поки що невідомі деталі формату та тематики розмови між Трампом і Маском. Трансляція розмови запланована на 3:00 за київським часом.

Раніше Трамп у його соцмережі Truth Social заявляв, що у понеділок ввечері планується велике інтерв'ю з Ілоном Маском.