Маск повідомив, коли відбудеться його інтерв'ю з Трампом

Ілон Маск повідомив, коли відбудеться його інтерв'ю з Дональдом Трампом
12 серпня 2024 19:06
Ілон Маск. Фото: Reuters
Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що його інтерв'ю з Дональдом Трампом відбудеться о 3:00 за київським часом на платформі Х. Раніше цю трансляцію анонсував сам Трамп, який є кандидатом у президенти США від Республіканської партії.
Про це він написав в соцмережі Х у понеділок, 12 серпня.
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Поки що невідомі деталі формату та тематики розмови між Трампом і Маском. Трансляція розмови запланована на 3:00 за київським часом.
Раніше Трамп у його соцмережі Truth Social заявляв, що у понеділок ввечері планується велике інтерв'ю з Ілоном Маском.
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