Байден попередив про загрозу у разі перемоги Трампа на виборах США

Бейден застеріг щодо ймовірної перемоги Трампа на виборах та назвав його загрозою
Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав Дональда Трампа загрозою для американської безпеки. На його думку, "ключем до всього" є демократія.
Про це Байден сказав під час інтерв'ю CBS News.
Президентські вибори в США
Під час розмови Байден зазначив, що у разі виграшу Трампа на цьогорічних виборах потрібно буде "стежити за тим, що відбувається".
"Ми справді перебуваємо в переломній точці світової історії", — наголосив чинний президент.
Він зауважив, що рішення, які будуть ухвалені Білим домом у наступні три-чотири роки, визначать хід подій наступні шість десятиліть.
"Ключом до всього є демократія", — зазначив Байден.
Як відомо, Байден ухвалив рішення не переобиратися на другий президентський термін та запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
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