Байден попередив про загрозу у разі перемоги Трампа на виборах США

Президент США Джо Байден. Фото: CNN

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав Дональда Трампа загрозою для американської безпеки. На його думку, "ключем до всього" є демократія.

Про це Байден сказав під час інтерв'ю CBS News.

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Під час розмови Байден зазначив, що у разі виграшу Трампа на цьогорічних виборах потрібно буде "стежити за тим, що відбувається".

"Ми справді перебуваємо в переломній точці світової історії", — наголосив чинний президент.

Він зауважив, що рішення, які будуть ухвалені Білим домом у наступні три-чотири роки, визначать хід подій наступні шість десятиліть.

"Ключом до всього є демократія", — зазначив Байден.

Як відомо, Байден ухвалив рішення не переобиратися на другий президентський термін та запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.