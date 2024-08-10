Вибори в США — чому Байден відмовився переобиратися

Президент США Джо Байден Фото: AP

У липні 2024 року президент США Джо Байден відмовився переобиратися на пост глави держави, хоча був передбачуваним кандидатом від демократів і вів виборчу кампанію. Причиною такого рішення він назвав завдання зберегти увагу суспільства на Трампі та об'єднати Демократичну партію.

Про це американський президент заявив в інтерв'ю CBS News, яке у повній версії буде опубліковано в неділю, 11 серпня.

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У 2020 році він балотувався до Білого дому через свою тривогу з приводу колишнього президента Дональда Трампа. Наразі, за словами Байдена, його рішення відмовитися від виборів, частково продиктоване переконанням, що йому потрібно було зберегти увагу нації на Трампі та об'єднати Демократичну партію перед виборами у листопаді.

Крім того, в інтерв'ю CBS він повторив свою попередню заяву про те, що відіграватиме роль перехідної фігури в американській президентській політиці.

"Коли я балотувався вперше, я думав про себе як про перехідного президента", — сказав Байден.

Також він висловив підтримку віце-президенту США Камалі Гарріс, яку мають висунути кандидатом у президенти від демократів на з'їзді партії в Чикаго вже цього місяця.

"Ми повинні, ми повинні, ми повинні перемогти Трампа", — резюмував президент США.

Зазначимо, що кандидати у президенти Трамп та Гарріс погодилися на дебати на каналі ABC News. Вони відбудуться вже наступного місяця, 10 вересня.