Выборы в США — почему Байден отказался переизбираться

Президент США Джо Байден. Фото: AP

В июле 2024 года президент США Джо Байден отказался переизбираться на пост главы государства, хотя был предполагаемым кандидатом от демократов и вел избирательную кампанию. Причиной такого решения он назвал задачу сохранить внимание общества на Трампе и объединить Демократическую партию.

Об этом американский президент заявил в интервью CBS News, которое в полной версии будет опубликовано в воскресенье, 11 августа.

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В 2020 году он баллотировался в Белый дом из-за своей тревоги по поводу бывшего президента Дональда Трампа. Сейчас же, по словам Байдена, его решение отказаться от выборов, отчасти продиктовано убеждением, что ему нужно было сохранить внимание нации на Трампе и объединить Демократическую партию перед выборами в ноябре.

Кроме того, в интервью CBS он повторил свое предыдущее заявление о том, что будет играть роль переходной фигуры в американской президентской политике.

"Когда я баллотировался в первый раз, я думал о себе как о переходном президенте", — сказал Байден.

Также он выразил поддержку вице-президенту США Камале Харрис, которая должна быть выдвинута кандидатом в президенты от демократов на съезде партии в Чикаго уже в этом месяце.

"Ми должны, мы должны, мы должны победить Трампа", — резюмировал действующий президент США.

Отметим, что кандидаты в президенты Трамп и Харрис согласились на дебаты на канале ABC News. Они пройдут уже в следующем месяце, 10 сентября.