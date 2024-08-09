Выборы президента США 2024 — Трамп представил вариант мира между Украиной и РФ

Дональд Трамп во время встречи с избирателями в Северной Каролине. Фото: REUTERS/Marco Bello

Бывший президент США Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине еще до того, как принесет присягу после возможной победы на президентских выборах. Также он упомянул о содержании мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом политик рассказал в интервью Breitbart News.

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По его словам, он знает обоих президентов, потому верит в способность договориться о мире.

"Я знаю обоих лидеров стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушения. Они разрушают всю ткань определенной части света. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров и чтобы это было сделано", — добавил Трамп.

По мнению политика, его оппонентка, Камала Харрис, будет "продолжать" войну, вкладывая деньги американских налогоплательщиков в Украину, а ее бездействие приведет к гибели миллионов людей.

"Я не думаю, что она что-то сделает. Я думаю, что это просто продолжится, и миллионы людей погибнут. Это может перерасти в мировую войну. Она не способна это сделать. Я хочу это сделать. У меня всегда были очень хорошие отношения с обоими мужчинами, и я считаю, что нахожусь в очень хорошем положении", — заявил экс-президент США.

Также Трамп, что в случае победы договорится о "мирном соглашении", которое закончит войну, в период между выборами 5 ноября и инаугурацией 20 января 2025 года.