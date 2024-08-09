Вибори президента США 2024 — Трамп представив варіант миру між Україною та РФ

Дональд Трамп під час зустрічі з виборцями у Північній Кароліні. Фото: REUTERS/Marco Bello

Колишній президент США Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні ще до того, як складе присягу після можливої перемоги на президентських виборах. Також він згадав про зміст мирної угоди між Україною та Росією.

Про це політик розповів в інтерв'ю Breitbart News.

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За його словами, він знає обох президентів, тому вірить у здатність домовитися про мир.

"Я знаю обох лідерів країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть і є руйнування. Вони руйнують всю тканину певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено", — додав Трамп.

На думку політика, його опонентка Камала Гарріс буде "продовжувати" війну, вкладаючи гроші американських платників податків в Україну, а її бездіяльність призведе до загибелі мільйонів людей.

"Я не думаю, що вона щось зробить. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками, і я вважаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі", — заявив експрезидент США.

Також Трамп, що в разі перемоги домовиться про "мирну угоду", яка закінчить війну, в період між виборами 5 листопада та інавгурацією 20 січня 2025 року.