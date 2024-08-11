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Бейден предостерег о вероятной победе Трампа на выборах и назвал его угрозой

11 августа 2024 23:06
Евгения Брюховецкая - редактор
Байден предупредил об угрозе в случае победы Трампа на выборах США
Президент США Джо Байден. Фото: CNN
Евгения Брюховецкая - редактор

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал Дональда Трампа угрозой американской безопасности. По его мнению, "ключом ко всему" есть демократия.

Об этом Байден сказал во время интервью CBS News.

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В ходе разговора Байден отметил, что в случае выигрыша Трампа на нынешних выборах нужно будет "следить за происходящим".

"Мы действительно находимся в переломной точке мировой истории", — подчеркнул действующий президент.

Он отметил, что решения, которые будут приняты Белым домом в следующие три-четыре года, определят ход событий в следующие шесть десятилетий.

"Ключом ко всему является демократия", — отметил Байден.

Как известно, Байден принял решение не переизбираться на второй президентский срок и предложил вместо себя кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.

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