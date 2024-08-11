Камали Гаррис удалось заручиться поддержкой избирателей в ключевых для выборов штатах

Камала Гаррис выступает перед избирателями. Фото: Reuters

Новые опросы штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания свидетельствуют о резком изменении позиций Демократической партии после того, как президент США Джо Байден отказался от переизбрания. Теперь Камала Харрис опережает Дональда Трампа в ключевых для выбора трех штатах.

Об этом 10 августа, в субботу пишет The New York Times.

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Согласно новым опросам, Камала Харрис опережает кандидата от Республиканской партии на четыре процентных пункта в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, от 50 до 46 процентов среди вероятных избирателей в каждом штате.

Рейтинг кандидатов согласно социологическому опросу. Фото: The New York Times

Со всем тем результаты показывают уязвимые места Харрис, отмечают социологи. Избиратели предпочитают Трампа, когда речь идет о том, кому они доверяют экономику и иммиграцию, вопросы, которые остаются центральными в президентской гонке.

Результаты Камалы Харрис лучше для демократов по сравнению с деятельностью Джо Байдена в этих штатах, даже до его провальных дебатов.