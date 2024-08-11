Камалі Харріс вдалось заручитись підтримкою виборців в ключових для виборів штатах

Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, але має проблеми з довірою по деяких пунктах
Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсин і Пенсільванія свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання. Тепер Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у ключових для виборів трьох штатах.
Про це 10 серпня, у суботу пише The New York Times.
На скільки Гарріс попереду від Трампа
Згідно з новими опитуваннями Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані, від 50 до 46 відсотків серед вірогідних виборців у кожному штаті.
З усім тим, результати показують вразливі місця Гарріс, зазначають соціологи. Виборці віддають перевагу Трампу, коли йдеться про те, кому вони довіряють економіку та імміграцію, питання, які залишаються центральними у президентських перегонах.
Результати Камали Гарріс є кращим для демократів у порівнянні з діяльністю Джо Байдена в цих штатах, навіть до його провальних дебатів.
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