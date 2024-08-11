Камалі Харріс вдалось заручитись підтримкою виборців в ключових для виборів штатах

Камала Харріс виступає перед виборцями. Фото: Reuters

Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсин і Пенсільванія свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент США Джо Байден відмовився від переобрання. Тепер Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у ключових для виборів трьох штатах.

Про це 10 серпня, у суботу пише The New York Times.

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Згідно з новими опитуваннями Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані, від 50 до 46 відсотків серед вірогідних виборців у кожному штаті.

Рейтинг кандидатів згідно із соціологічним опитуванням. Фото: The New York Times

З усім тим, результати показують вразливі місця Гарріс, зазначають соціологи. Виборці віддають перевагу Трампу, коли йдеться про те, кому вони довіряють економіку та імміграцію, питання, які залишаються центральними у президентських перегонах.

Результати Камали Гарріс є кращим для демократів у порівнянні з діяльністю Джо Байдена в цих штатах, навіть до його провальних дебатів.