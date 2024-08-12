Маск сообщил, когда состоится его интервью с Трампом

Илон Маск сообщил, когда состоится его интервью с Дональдом Трампом
12 августа 2024 19:06
Илон Маск. Фото: Reuters
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что его интервью с Дональдом Трампом состоится в 3:00 по киевскому времени на платформе Х. Ранее эту трансляцию анонсировал сам Трамп, являющийся кандидатом в президенты США от Республиканской партии.
Об этом он написал в соцсети Х в понедельник, 12 августа.
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Пока неизвестны детали формата и темы разговора между Трампом и Маском. Трансляция разговора запланирована на три часа по киевскому времени.
Ранее Трамп в его соцсети Truth Social заявлял, что в понедельник вечером планируется обширное интервью с Илоном Маском.
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