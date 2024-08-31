Суд в Бразилии запретил пользоваться соцсетью X и грозит штрафами, а также заблокировал счета Starlink

Недовольный Илон Маск. Фото: Reuters

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, заблокирована в Бразилии из-за несоблюдения срока, установленного судьей Верховного суда для назначения нового законного представителя в стране. Суд также заблокировал счета спутниковой компании Starlink, принадлежащей Илону Маску.

Об этом 31 августа, в субботу сообщает BBC.

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Спор начался в апреле, когда судья приказал приостановить десятки аккаунтов X за вероятное распространение дезинформации.

Реагируя на это решение, собственник X Илон Маск сказал: "Свобода слова является основой демократии, и псевдосудья в Бразилии разрушает ее в политических целях".

Ожидается, что платформа будет недоступна в стране в течение следующих 24 часов. Судья Александр де Мораес дал таким компаниям как Apple и Google пятидневный срок для удаления X из своих магазинов приложений и блокирования его использования в системах iOS и Android.

Он добавил, что люди или компании, использующие такие средства как VPN (виртуальная частная сеть) для доступа к платформе, могут быть оштрафованы на 50 000 бразильских реалов (9 100 долларов).

Между тем банковские счета спутниковой интернет-компании Илона Маска Starlink были заморожены в Бразилии согласно предварительному распоряжению Верховного суда страны.