В Европе вас могут старить за предпочтение мемов, — Маск о задержании Дурова

Генеральный директор Tesla и владелец социальной сети Х Илон Маск. Фото: Justin Sullivan

Генеральный директор Tesla и владелец социальной сети Х Илон Маск прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. Также он добавил хэштег #FreePavel.

Об этом говорится в сообщении Маска на платформе Х.

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Что сказал Маск о задержании Дурова

Маск саркастически прокомментировал новость о задержании Дурова. Он сказал, что в Европе могут казнить за то, что понравился мем.

"2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем", — написал Маск.

Маск саркастически прокомментировал новость о задержании Дурова

Также Маск создал тег #FreePavel к видео, где Дуров обсуждает свободу слова в Интернете с Такером Карлсоном и выражает радость, что Маск приобрел Twitter, ныне известный как Х.

Маск создал тэг #FreePavel

Что известно о задержании Дурова во Франции

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. В отношении него действовал ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и ряде других преступлений через Telegram. Дурова могут арестовать уже 25 августа.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что арест бизнесмена и основателя Telegram может быть связан с его визитом в Баку. Там миллиардер якобы хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.