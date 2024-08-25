У ЦПД РНБО назвали ймовірні причини арешту Павла Дурова 24 серпня

Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea

Арешт бізнесмена та засновника Telegram Павла Дурова міг бути пов'язаний з візитом мільярдера до Баку. Нібито там творець месенджера мав зустрітися з президентом Росії, Володимиром Путіним.

Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у неділю, 25 серпня.

Читайте також:

Чому могли заарештувати Дурова

За словами експерта, історія з Дуровим свідчить про найганебніший провал для Кремля, в якому особливо винні глава Адміністрації президента Росії Антон Вайно та секретар Радбезу Росії Микола Патрушев.

"Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу", — припускає він.

Водночас він провів паралель між арештом мільярдера зі зломом німецької шифрувальної машини "Енігма" під час Другої світової війни.

"Telegram — це месенджер номер один в Україні. В Індії — 300 мільйонів користувачів. Незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці. Він єдиний месенджер, який активно використовує російська армія. А тепер може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі", — підкреслив він.

Скриншот допису Коваленка

Арешт Павла Дурова — що відомо

Нагадаємо, Павла Дурова вночі, 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати з силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі. та низці інших злочинів.

Як заявила агенція Reuters, Дурову вже сьогодні можуть висунути обвинувачення, тоді як французьке МВС та жандармерія досі не коментують арешт бізнесмена.

А голова парламентського комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Україна може і повинна запровадити жорстке регулювання Telegram.

Сам же Дуров не підтримав російське вторгнення до України, відмовився у співпраці з російською ФСБ та у 2014 році підтримав Євромайдан.