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Арешт Павла Дурова — у ЦПД назвали ймовірні причини ув'язнення бізнесмена

25 серпня 2024 13:27
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У ЦПД РНБО назвали ймовірні причини арешту Павла Дурова 24 серпня
Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Арешт бізнесмена та засновника Telegram Павла Дурова міг бути пов'язаний з візитом мільярдера до Баку. Нібито там творець месенджера мав зустрітися з президентом Росії, Володимиром Путіним.

Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у неділю, 25 серпня. 

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За словами експерта, історія з Дуровим свідчить про найганебніший провал для Кремля, в якому особливо винні глава Адміністрації президента Росії Антон Вайно та секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. 

"Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу", — припускає він.

Водночас він провів паралель між арештом мільярдера зі зломом німецької шифрувальної машини "Енігма" під час Другої світової війни. 

"Telegram — це месенджер номер один в Україні. В Індії — 300 мільйонів користувачів. Незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці. Він єдиний месенджер, який активно використовує російська армія. А тепер може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі", — підкреслив він.

дуров арешт
Скриншот допису Коваленка

Арешт Павла Дурова — що відомо

Нагадаємо, Павла Дурова вночі, 24 серпня заарештувала французька жандармерія в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. На мільярдера виписали міжнародний ордер на арешт через відмову співпрацювати з силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі. та низці інших злочинів.

Як заявила агенція Reuters, Дурову вже сьогодні можуть висунути обвинувачення, тоді як французьке МВС та жандармерія досі не коментують арешт бізнесмена.

А голова парламентського комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Україна може і повинна запровадити жорстке регулювання Telegram.

Сам же Дуров не підтримав російське вторгнення до України, відмовився у співпраці з російською ФСБ та у 2014 році підтримав Євромайдан. 

телеграм дуров арешт
Скриншот допису Юрчишина

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