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Засновника Telegram Павла Дурова заарештували у Франції, — ЗМІ

25 серпня 2024 00:17
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Павла Дурова заарештували у Франції 24 серпня
Павло Дуров. Фото: AP
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова у суботу, 24 серпня, заарештували в аеропорту Ле Бурже у Франції. Йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Про це повідомляє видання TF1 INFO.

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Як це сталося

За даними видання та інших французьких ЗМІ, Павла Дурова заарештували близько восьмої години вечора у суботу ввечері, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі в аеропорту Ле Бурже. Його супроводжували охоронець та невідома жінка.

Затримання провели жандарми GTA (Gendarmerie des transports aériens). Зазначається, що Дуров був зареєстрований у FRP (картотеці осіб, які перебувають у розшуку) і він щойно прибув із Азербайджану.

Чому заарештували Дурова

Ордер на Дурова був виписаний через те, що він не співпрацював із французькими силовиками, що робить його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів та шахрайства. Цей ордер був дійсний лише у тому випадку, якщо Дуров перебував на території Франції.

"Сьогодні ввечері він зробив помилку. Ми не знаємо, чому", - повідомило джерело, близьке до розслідування.

Запит на розшук Дурова зробило управління боротьби з злочинами щодо неповнолітніх. Засновнику Telegram загрожує до 20 років ув'язнення, це максимальна стаття ув'язнення в Кримінальному кодексі Франції. Він був оголошений персоною нон-грата.

Зазначається, що Дуров має французьке громадянство, однак останнім часом він уникав поїздок до Європи, оскільки припускав, що його можуть заарештувати, адже в цих країнах Telegram перебуває під наглядом. Тому найчастіше він звик подорожувати до Еміратів, країн пострадянського простору, Південної Америки та інших країн світу.

Що очікується

Сьогодні, 25 серпня, як повідомляють ЗМІ, Дуров постане перед слідчим судом як громадянин Франції. І оскільки він громадянин французької держави, він не підлягає обміну або екстрадиції.

Також ЗМІ зазначають, що Франція може використати судовий процес над Дуровим, щоб запровадити санкції ЄС проти Telegram.

Крім того TF1 пише, що в даному сервісі зашифрованих повідомлень багато облікових записів використовується організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші діти-злочинці використовують Telegram для обміну контентом.

Що з криптовалютою

На тлі інформації про арешт Дурова курс криптовалюти TON, яка використовується в Telegram, впала вже більш ніж на 10%.

Засновника Telegram Павла Дурова заарештували у Франції, — ЗМІ - фото 1

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