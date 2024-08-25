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Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции, — СМИ

25 августа 2024 00:17
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа
Павел Дуров. Фото: AP
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в субботу, 24 августа, арестовали в аэропорту Ле-Бурже в Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом сообщает издание TF1 INFO.

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Как это произошло

По данным издания и других французских СМИ, Павла Дурова арестовали около восьми часов вечера в субботу вечером, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле-Бурже. Его сопровождали телохранитель и неизвестная женщина.

Задержание провели жандармы GTA (Gendarmerie des transports aériens). Отмечается, что Дуров был зарегистрирован в FRP (картотеке лиц, находящихся в розыске) и он только что прибыл из Азербайджана.

Почему арестовали Дурова

Ордер на Дурова был выписан из-за того, что он не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником наркоторговли , педофильских преступлений и мошенничества. Этот ордер был действителен только в том случае, если Дуров находился на территории Франции.

"Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему", — сообщил источник, близкий к расследованию.

Запрос на розыск Дурова сделало управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Основателю Telegram грозит до 20 лет заключения, это максимальная статья заключения в Уголовном кодексе Франции. Он был объявлен персоной нон-грата во Франции.

Отмечается, что у Дурова есть французское гражданство, однако в последнее время он избегал поездок в Европу, поскольку предполагал, что его могут арестовать, ведь в этих странах Telegram находится под наблюдением. Поэтому зачастую он привык путешествовать в Эмираты, страны постсоветского пространства, Южную Америку и другие страны мира.

Что ожидается

Сегодня, 25 августа, как сообщают СМИ, Дуров предстанет перед следственным судом в качестве гражданина Франции. И поскольку он гражданин французского государства, он не подлежит обмену или экстрадиции.

Также СМИ отмечают, что Франция может использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы ввести санкции ЕС против Telegram.

Кроме того TF1 пишет, что в данном сервисе зашифрованных сообщений много аккаунтов используется организованной преступностью. Кроме терроризма, самые опасные дети-преступники используют Telegram для обмена контентом.

Что с криптовалютой

На фоне информации об аресте Дурова курс криптовалюты TON, которая используется в Telegram, упала уже на более чем 10%.

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