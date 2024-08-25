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Арест Павла Дурова — в ЦПД назвали вероятные причины тюремного заключения бизнесмена

25 августа 2024 13:27
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В ЦПИ СНБО назвали причины ареста Павла Дурова 24 августа
Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: REUTERS/Albert Gea
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Арест бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова мог быть связан с визитом миллиардера в Баку. Якобы там создатель мессенджера должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в воскресенье, 25 августа.

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По словам эксперта, история с Дуровым свидетельствует о самом позорном провале для Кремля, в котором особенно виновны глава Администрации президента России Антон Вайно и секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Теперь у России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада", — предполагает он.

В то же время, он провел параллель между арестом миллиардера со взломом немецкой шифровальной машины "Энигма" во время Второй мировой войны.

"Telegram — это мессенджер номер один в Украине. В Индии — 300 миллионов пользователей. Вскоре он станет номером один в Южной и Латинской Америке. Он единственный мессенджер, активно использующийся российской армией. А теперь может обвалиться вся агентурная сеть РФ в Европе", — подчеркнул он.

дуров арешт
Скриншот сообщения Коваленко

Арест Павла Дурова — что известно

Напомним, Павла Дурова ночью, 24 августа, арестовала французская жандармерия в аэропорту Ле-Бурже после его возвращения из Азербайджана. На миллиардера выписали международный ордер на арест из-за отказа сотрудничать с силовыми ведомствами в расследованиях о его возможном соучастии в терроризме и в ряде других преступлений.

Как заявило агентство Reuters, Дурову уже сегодня могут предъявить обвинения, в то время как французское МВД и жандармерия до сих пор не комментируют арест бизнесмена.

А глава парламентского комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что Украина может и должна ввести жесткое регулирование Telegram.

Сам же Дуров не поддержал российское вторжение в Украину, отказался от сотрудничества с российской ФСБ и в 2014 году поддержал Евромайдан.

телеграмм дуров арест
Скриншот сообщения Юрчишина

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