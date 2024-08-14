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Telegram запустил масштабное обновление для будущей монетизации сообществ

14 августа 2024 19:46
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Telegram увеличил возможность монетизации пабликов — что известно
Мессенджер Telegram. Иллюстративное фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Мессенджер Telegram официально запустил новые возможности монетизации работы сообществ. Так, мессенджер сделал возможным принятие новых подписчиков за деньги.

Об этом заявила команда разработчиков мессенджера в среду, 14 августа.

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Теперь все авторы контента могут создать специальные приглашения, по которым пользователи смогут подписаться за ежемесячную плату в звездах Telegram (виртуальной валюте мессенджера).

Также пользователи могут поддерживать непосредственно сами сообщества донатами, отправляя им звезды Telegram посредством новой звездной реакции. Когда звезд будет определенное количество, администраторы Telegram-сообществ могут обменять их на криптовалюту Toncoin по пониженной комиссии или оплатить со скидкой рекламные предложения.

Кроме того, благодаря обновлению можно разместить платный контент или создать отдельный эксклюзивный канал для дополнительного контента.

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