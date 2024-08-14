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Обманули военных на 46 млн — украинская и молдавская полиция ликвидировали банду мошенников

14 августа 2024 16:49
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Молдове полицейские разоблачили банду мошенников — детали совместной операции
Полицейский спецназ и задержанные. Фото: Национальная полиция
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Кишиневе украинские и молдавские правоохранители разоблачили банду мошенников, которые больше года выманивали у военнослужащих 46 миллионов гривен. Все участники группировки были арестованы и взяты под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в среду, 14 августа.

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Как стало известно, председательствовал сделкой 34-летний россиянин, распределивший между сообщниками обязанности по поставке в Молдову SIM-карт украинских мобильных операторов, создание поддельных объявлений на популярных маркетплейсах и PR-кампанию для продвижения своих "услуг" в интернете.

молдавская мошенники
Изъятый автомат и мобильные телефоны. Источник: Национальная полиция

Злоумышленники публиковали объявления о продаже автомобилей для армейцев по "привлекательным ценам". С потенциальными покупателями фигуранты общались в мессенджере и договаривались о подписке на угон авто из-за границы, или за покупку дронов.

мошенничество кишинев
Учетная тетрадь злоумышленников. Источник: Национальная полиция

"Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку России, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств", — информируют полицейские.

Украинские и молдавские правоохранители установили 67 преступных эпизодов, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн. Все восемь членов банды были арестованы и помещены в СИЗО: преступникам грозит 12 лет тюрьмы, согласно молдавскому законодательству.

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