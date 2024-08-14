В Молдове полицейские разоблачили банду мошенников — детали совместной операции

Обманули военных на 46 млн — украинская и молдавская полиция ликвидировали банду мошенников
В Кишиневе украинские и молдавские правоохранители разоблачили банду мошенников, которые больше года выманивали у военнослужащих 46 миллионов гривен. Все участники группировки были арестованы и взяты под стражу.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в среду, 14 августа.
В Молдове разоблачили банду мошенников
Как стало известно, председательствовал сделкой 34-летний россиянин, распределивший между сообщниками обязанности по поставке в Молдову SIM-карт украинских мобильных операторов, создание поддельных объявлений на популярных маркетплейсах и PR-кампанию для продвижения своих "услуг" в интернете.
Злоумышленники публиковали объявления о продаже автомобилей для армейцев по "привлекательным ценам". С потенциальными покупателями фигуранты общались в мессенджере и договаривались о подписке на угон авто из-за границы, или за покупку дронов.
Украинские и молдавские правоохранители установили 67 преступных эпизодов, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн. Все восемь членов банды были арестованы и помещены в СИЗО: преступникам грозит 12 лет тюрьмы, согласно молдавскому законодательству.
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