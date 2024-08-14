У Молдові поліцейські викрили банду шахраїв — деталі спільної операції

Поліцейський спецназ та затримані. Фото: Національна поліція

У Кишиневі українські та молдовські правоохоронці викрили банду шахраїв, які понад рік виманювали у військовослужбовців 46 мільйонів гривень. Всіх учасників угруповання було заарештовано та взято під варту.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у середу, 14 серпня.

Читайте також:

У Молдові викрили банду шахраїв

Як стало відомо, головував оборудкою 34-річний росіянин, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання у Молдову SIM-карток українських мобільних операторів, створення підробних оголошень на популярних маркетплейсах та PR-кампанію для просування своїх "послуг" в інтернеті.

Вилучений автомат та мобільні телефони. Джерело: Національна поліція

Зловмисники публікували оголошення про продаж автівок для армійців за "привабливими цінами". З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в месенджері та домовлялись про передплату за пригон авто з-за кордону, або за купівлю дронів.

Облікові зошити зловмисників. Джерело: Національна поліція

"Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку Росії, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань", — інформують поліцейські.

Українські та молдовські правоохоронці встановили 67 злочинних епізодів, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн. Всіх вісьмох членів банди було заарештовано та поміщено до СІЗО: злочинцям загрожує 12 років в'язниці, згідно з молдовським законодавством.