Google AdSense — на платформе деактивируют все аккаунты россиян

Google деактивирует все российские аккаунты на рекламной платформе AdSense
Аккаунты российских пользователей будут деактивированы на рекламной платформе AdSense. Блоггеры из России начали получать оповещения об этом на свои электронные почты от службы Google Payments.
Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Деактивация аккаунтов россиян на AdSense
"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", — сообщается в рассылке участникам партнерской программы.
Сообщается, что владельцы вебсайта и YouTube-блоггеры лишатся доступа к монетизации, независимо от того, из какой страны посещается сайт или просматривается видеоролик.
Как известно, ранее российские блоггеры не могли получать выплаты за монетизацию со зрителей, смотревших их видео с территории России, однако просмотр от зрителей из-за границы все еще позволял им зарабатывать на контенте. Однако после прекращения работы AdSense эти каналы не смогут получить выплаты по монетизации.
Читайте Новини.LIVE!