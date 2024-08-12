Google AdSense — на платформе деактивируют все аккаунты россиян

Google на телефоне. Фото: Unsplash

Аккаунты российских пользователей будут деактивированы на рекламной платформе AdSense. Блоггеры из России начали получать оповещения об этом на свои электронные почты от службы Google Payments.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

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Деактивация аккаунтов россиян на AdSense

"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", — сообщается в рассылке участникам партнерской программы.

Сообщения, получаемые российскими блоггерами. Фото: из соцсетей

Сообщается, что владельцы вебсайта и YouTube-блоггеры лишатся доступа к монетизации, независимо от того, из какой страны посещается сайт или просматривается видеоролик.

Как известно, ранее российские блоггеры не могли получать выплаты за монетизацию со зрителей, смотревших их видео с территории России, однако просмотр от зрителей из-за границы все еще позволял им зарабатывать на контенте. Однако после прекращения работы AdSense эти каналы не смогут получить выплаты по монетизации.