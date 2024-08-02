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Браузер Google Chrome вскоре получит обновление с искусственным интеллектом — детали

2 августа 2024 16:16
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Штучний інтелект в Google Chrome — як працюватиме майбутнє оновлення
Людина за браузером Google Chrome. Ілюстративне фото: Canva
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Интернет-браузер Google Chrome вскоре может получить новый инструмент с искусственным интеллектом для онлайн-шопинга. Обновление сможет сравнивать товары в разных вкладках и предоставлять краткие характеристики.

Об этом информирует The Verge.

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Будущее обновление получит название "Сравнение вкладок", которая будет работать с помощью генеративного ИИ и сравнивать данные о товарах из открытых вкладок, чтобы собрать их в одну таблицу.

Google chrome штучний інтелект
Бета-тест оновлення для Google Chrome зі ШІ. Джерело: Google

Сейчас бета-тест инструмента может сравнивать только товары, но в дальнейшем это может быть любая информация: сравнение отелей, университетов, туристических маршрутов и тому подобное.

Таблицы, которые создает этот инструмент, ограничены 10 элементами. По словам неназванного работника техногиганта, таблицы, которые содержат больше элементов, могут стать нечитаемыми. Кроме того, есть некоторые причины ожидать, что обновление может предоставлять неточную информацию.

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