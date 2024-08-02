Штучний інтелект в Google Chrome — як працюватиме майбутнє оновлення

Человек за браузером Google Chrome. Иллюстративое фото: Canva

Інтернет-браузер Google Chrome незабаром може отримати новий інструмент зі штучним інтелектом для онлайн-шопінгу. Оновлення зможе порівнювати товари в різних вкладках і надавати короткі характеристики.

Про це інформує The Verge.

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Майбутнє оновлення отримає назву "Порівняння вкладок", яка працюватиме за допомогою генеративного ШІ та порівнюватиме дані про товари з відкритих вкладок, щоб зібрати їх в одну таблицю.

Бета-тест оновлення для Google Chrome зі ШІ. Джерело: Google

Наразі бета-тест інструменту може порівнювати лише товари, але надалі це може бути будь-яка інформація: порівняння готелів, університетів, туристичних маршрутів тощо.

Таблиці, які створює цей інструмент, обмежені 10 елементами. За словами неназваного працівника техногіганта, таблиці, які містять більше елементів, можуть стати нечитабельними. Крім того, є деякі причини очікувати, що оновлення може надавати неточну інформацію.