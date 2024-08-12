Google AdSense — на платформі деактивують усі акаунти росіян

Google на телефоні. Фото: Unsplash

Акаунти російських користувачів будуть деактивовані на рекламній платформі AdSense. Блогери з Росії почали отримувати сповіщення про це на свої електронні пошти від служби Google Payments.

Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

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"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказано Росію. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна", — повідомляється в розсилці учасникам партнерської програми.

Повідомлення, які отримують російські блогери. Фото: із соцмереж

Повідомляється, що власники вебсайт і YouTube-блогери втратять доступ до монетизації, незалежно від того, з якої країни відвідується сайт або переглядається відеоролик.

Як відомо, раніше російські блогери не могли отримувати виплати за монетизацію з глядачів, які дивилися їх відео з території Росії, однак перегляд від глядачів з-за кордону все ще дозволяв їм заробляти на контенті. Однак, після припинення роботи AdSense ці канали не зможуть отримати виплати з монетизації.