Telegram збільшив можливість монетизації пабліків — що відомо

Месенджер Telegram. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Месенджер Telegram офіційно запустив нові можливості монетизації роботи спільнот. Так, месенджер уможливив прийняття нових передплатників за гроші.

Про це заявила команда розробників месенджера у середу, 13 серпня.

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Відтепер всі автори контенту можуть створити спеціальні запрошення, за якими користувачі зможуть підписатися за щомісячну плату в зірках Telegram (віртуальній валюті месенджера).

Також користувачі можуть підтримувати безпосередньо самі спільноти донатами, відправляючи їм зірки Telegram за допомогою нової зіркової реакції. Коли зірок буде певна кількість, адміністратори Telegram-спільнот можуть обміняти їх на криптовалюту Toncoin за зниженою комісією або оплатити зі знижкою рекламні пропозиції.

Крім того, завдяки оновленню можна розмістити платний контент, або створити окремий ексклюзивний канал для додаткового контенту.