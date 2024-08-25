У Європі вас можуть старити за вподобання мемів, — Маск про затримання Дурова

Генеральний директор Tesla та власник соціальної мережі Х Ілон Маск. Фото: Justin Sullivan

Генеральний директор Tesla та власник соціальної мережі Х Ілон Маск прокоментував затримання засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції. Також він додав хештег #FreePavel.

Про це йдеться у дописі Маска на платформі Х.

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Що сказав Маск про затримання Дурова

Маск саркастично прокоментував новину про затримання Дурова. Він сказав, що у Європі можуть старити вподобання мемів.

"2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем", — написав Маск.

Маск саркастично прокоментував новину про затримання Дурова

Також Маск створив тег #FreePavel до відео, де Дуров обговорює свободу слова в Інтернеті з Такером Карлсоном і висловлює радість, що Маск придбав Twitter, нині відомий як Х.

Маск створив тег #FreePavel

Що відомо про затримання Дурова у Франції

Павла Дурова затримали пізно ввечері 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже після його повернення з Азербайджану. Щодо нього діяв ордер на арешт через відмову співпрацювати з силовими відомствами у розслідуваннях про його можливу співучасть у тероризмі та низці інших злочинів через Telegram. Дурова можуть арештувати вже 25 серпня.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що арешт бізнесмена та засновника Telegram може бути пов'язаний з його візитом до Баку. Там мільярдер нібито мав зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.