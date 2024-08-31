Суд у Бразилії заборонив користуватись соцмережею X і загрожує штрафами, а також заблокував рахунки Starlink

Невдоволений Ілон Маск. Фото: Reuters

Соцмережа X, раніше відома як Twitter, заблокована у Бразилії через недотримання терміну, встановленого суддею Верховного суду для призначення нового законного представника в країні. Суд також заблокував рахунки супутникової компанії Starlink, що належить Ілону Маску.

Про це 31 серпня, у суботу повідомляє BBC.

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Суперечка почалася у квітні, коли суддя наказав призупинити десятки облікових записів X за ймовірне поширення дезінформації.

Реагуючи на це рішення, власник X Ілон Маск сказав: "Свобода слова є основою демократії, і необраний псевдосуддя в Бразилії руйнує її в політичних цілях".

Очікується, що платформа буде недоступна в країні протягом наступних 24 годин. Суддя Александр де Мораєс дав таким компаніям, як Apple і Google, п’ятиденний термін для видалення X зі своїх магазинів додатків і блокування його використання в системах iOS і Android.

Він додав, що люди або компанії, які використовують такі засоби, як VPN (віртуальна приватна мережа) для доступу до платформи, можуть бути оштрафовані на 50 000 бразильських реалів (9 100 доларів).

Тим часом банківські рахунки супутникової інтернет-компанії Ілона Маска Starlink були заморожені в Бразилії згідно з попереднім розпорядженням Верховного суду країни.