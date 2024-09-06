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Администрация Байдена ищет способы использовать остаток военной помощи для Украины

6 сентября 2024 09:31
Валерия Барановская - редактор
Военная помощь Украине — администрация Байдена пытается спасти миллиарды долларов
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

Администрация Президента США Джо Байдена ведет переговоры с Конгрессом, чтобы использовать 6 млрд долларов военной помощи для Украины. Крайний срок завершения финансового года приходится на 30 сентября.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 6 сентября.

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Администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом о разрешении использовать 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины до конца финансового года 30 сентября.

Сообщается, что усилия США приходятся на критический момент, когда украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, одновременно защищая Покровск от российских атак, сдерживая захватчиков.

Президентские власти на переброску ресурсов (PDA), ключевой элемент пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, утвержденного в апреле, позволяют Байдену передавать оборонные средства и услуги из резервов США в случае чрезвычайных ситуаций.

"PDA была основным механизмом, посредством которого администрация Байдена поставляла оружие Украине", — говорится в сообщении.

Известно, что последний пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов был объявлен 23 августа, он включает в себя ракеты ПВО, оборудование для противодействия дронам, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Издание пишет, что из 7,8 млрд долларов, выделенных в апреле, большинство остатков, около 6 млрд долларов, еще не использовано, поэтому ведутся переговоры об их скором привлечении.

Это заставляет должностных лиц искать способы сохранить остаток до приближения окончательного срока 30 сентября, когда завершается финансовый год 2024 года.

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