Стармер обговорить із Байденом підтримку України під час візиту до США

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Сполучені Штати Америки. де зустрінеться з президентом Джо Байденом. Зокрема, вони обговорять допомогу для України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначив, що це буде їхня друга зустріч у Вашингтоні після обрання прем'єра Стармера.

Сторони обговорять глобальні питання, що становлять взаємний інтерес, включаючи продовження рішучої підтримки України в її захисті від російських окупантів, досягнення угоди про звільнення заручників та припинення вогню для припинення війни в Газі, захист міжнародного судноплавства в Червоному морі від загроз з боку підтримуваних Іраном повстанців-хуситів, а також просування вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

"Вони також обговорять можливості зміцнення співпраці між США і Великою Британією для забезпечення безпеки ланцюгів постачання і підвищення кліматичної стійкості. Президент Байден підкреслить важливість продовження зміцнення особливих відносин між Сполученими Штатами і Великою Британією", — йдеться у повідомленні.