Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосить про виділення нового пакета військової допомоги для України. Йдеться про озброєння на суму 250 мільйонів доларів.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін у своїй заяві перед засіданням "Рамштайну".

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"Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів США", — заявив Остін.

Він додав, що такий крок збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України.

"Рамштайн-24" у Німеччині

Сьогодні проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 24-та за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України. Особливістю цього засідання зокрема є те, що в ньому бере участь український президент Володимир Зеленський, який вже виступив з промовою.

Відомо, що на цій зустрічі союзники сфокусують увагу на посиленні можливостей протиповітряної оборони України.

Після завершення "Рамштайну" партнери оголосять про нові пакети військової допомоги для України. Варто нагадати, що найбільше допомоги, як військової, так і фінансової, Україна отримує від США.