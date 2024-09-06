Байден объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов

Встреча "Рамштайн" — Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Речь идет о вооружении на сумму 250 миллионов долларов.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в своем заявлении перед заседанием "Рамштайна".
США предоставит новый пакет помощи
"Мне приятно сообщить, что сегодня президент Байден объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 250 миллионов долларов США", - заявил Остин.
Он добавил, что такой шаг увеличит возможности для удовлетворения растущих потребностей Украины.
"Рамштайн-24" в Германии
Сегодня проходит новое заседание в формате "Раммштайн". Это уже 24-я по счету встреча Контактной группы по обороне Украины. Особенностью этого заседания, в частности, является то, что в нем принимает участие украинский президент Владимир Зеленский, уже выступивший с речью.
Известно, что на этой встрече союзники сфокусируют внимание на усилении возможностей противовоздушной обороны Украины.
После завершения "Рамштайна" партнеры объявят о новых пакетах военной помощи для Украины. Стоит напомнить, что больше помощи, как военной, так и финансовой, Украина получает от США.
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