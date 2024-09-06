Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Встреча "Рамштайн" — Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины arrow

Встреча "Рамштайн" — Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины

6 сентября 2024 13:33
Дмитрий Галушка - Редактор
Байден объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов
Джо Байден. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Речь идет о вооружении на сумму 250 миллионов долларов.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в своем заявлении перед заседанием "Рамштайна".

Читайте также:

США предоставит новый пакет помощи

"Мне приятно сообщить, что сегодня президент Байден объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 250 миллионов долларов США", - заявил Остин.

Он добавил, что такой шаг увеличит возможности для удовлетворения растущих потребностей Украины.

"Рамштайн-24" в Германии

Сегодня проходит новое заседание в формате "Раммштайн". Это уже 24-я по счету встреча Контактной группы по обороне Украины. Особенностью этого заседания, в частности, является то, что в нем принимает участие украинский президент Владимир Зеленский, уже выступивший с речью.

Известно, что на этой встрече союзники сфокусируют внимание на усилении возможностей противовоздушной обороны Украины.

После завершения "Рамштайна" партнеры объявят о новых пакетах военной помощи для Украины. Стоит напомнить, что больше помощи, как военной, так и финансовой, Украина получает от США.

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский Джо Байден финансовая помощь военная помощь Украина Рамштайн война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:05 Россияне обстреляли несколько населенных пунктов Харьковщины — среди раненых есть ребенок

14:03 Третья штурмовая бригада продвинулась на 2 км в Харьковской области — командир "Терра"

13:59 Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:59 Мировые цены на продовольствие снижаются — что подешевело

13:58 В прифронтовом Покровсте остается более 20 тысяч мирных жителей

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

13:58 Нардеп объяснил, к чему приведут большие кадровые изменения в правительстве Украины

13:57 Перекрыл реку, чтобы поливать бахчу — в Одесской области будут судить экономного фермера

13:38 Европа может ограничить импорт электроэнергии в Украину – какая причина

13:34 В ГСЧС показали первые кадры ракетного удара по Павлограду

13:33 Встреча "Рамштайн" — Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины

14:05 Россияне обстреляли несколько населенных пунктов Харьковщины — среди раненых есть ребенок

14:03 Третья штурмовая бригада продвинулась на 2 км в Харьковской области — командир "Терра"

13:59 Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:59 Мировые цены на продовольствие снижаются — что подешевело

13:58 В прифронтовом Покровсте остается более 20 тысяч мирных жителей

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

13:58 Нардеп объяснил, к чему приведут большие кадровые изменения в правительстве Украины

13:57 Перекрыл реку, чтобы поливать бахчу — в Одесской области будут судить экономного фермера

13:38 Европа может ограничить импорт электроэнергии в Украину – какая причина

13:34 В ГСЧС показали первые кадры ракетного удара по Павлограду

13:33 Встреча "Рамштайн" — Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования