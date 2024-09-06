Байден объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Речь идет о вооружении на сумму 250 миллионов долларов.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в своем заявлении перед заседанием "Рамштайна".

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"Мне приятно сообщить, что сегодня президент Байден объявит о дополнительном пакете помощи Украине в размере 250 миллионов долларов США", - заявил Остин.

Он добавил, что такой шаг увеличит возможности для удовлетворения растущих потребностей Украины.

"Рамштайн-24" в Германии

Сегодня проходит новое заседание в формате "Раммштайн". Это уже 24-я по счету встреча Контактной группы по обороне Украины. Особенностью этого заседания, в частности, является то, что в нем принимает участие украинский президент Владимир Зеленский, уже выступивший с речью.

Известно, что на этой встрече союзники сфокусируют внимание на усилении возможностей противовоздушной обороны Украины.

После завершения "Рамштайна" партнеры объявят о новых пакетах военной помощи для Украины. Стоит напомнить, что больше помощи, как военной, так и финансовой, Украина получает от США.