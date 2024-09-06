Удары по России — Зеленский призвал союзников разрешить дальнобойность

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украине очень необходимо разрешение от партнеров бить дальнобойным оружием не только по временно оккупированным территориям, но и по территории России. Это необходимо для того, чтобы РФ была мотивирована искать мир.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своей речи на 24-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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Зеленский заявил, что его очень радует, что на "Рамштайне" представлены США, Великобритания, Франция, Италия. Представителям этих стран он заявил, что совместно с ними Украина совершила очень важные операции, в частности, в Крыму. Они позволили вернуть безопасность в Черное море и восстановить украинский экспорт продовольствия.

Глава государства еще раз призвал партнеров разрешить уничтожать военные цели на территории России западным дальнобойным оружием.

"Сейчас мы слышим, что ваша политика относительно дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP — дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, оккупированной Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру", — подчеркнул президент.