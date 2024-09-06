Владимир Зеленский — президент призвал союзников закончить агрессию РФ уже этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова производить больше собственного оружия и развивать отечественное производство, но без поддержки партнеров не обойтись. Поэтому глава государства призвал мир помочь и сделать так, чтобы эта осень стала временем падения российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своей речи на 24-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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"Мы готовы производить больше собственного оружия здесь, в Украине. Мы готовы работать с вами над совместным производством. Это и беспилотники, и ракеты, и другое вооружение, которое хорошо зарекомендовало себя в бою и может усилить ваших мужчин и женщин в силах обороны после этой войны", — заявил Зеленский.

В то же время, он добавил, что Украине нужно финансирование и она готова быстро производить то, что поможет закончить войну и оказать решающее давление на Россию ради мира.

"Сделаем так, чтобы эта осень стала временем падения российской агрессии, которое положит конец войне и восстановит надежный международный порядок безопасности", — обратился к союзникам украинский президент.